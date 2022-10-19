台積電：元宇宙市場具成長潛力 先進半導體是基礎

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（中央社記者張建中新竹19日電）台積電業務開發資深副總經理張曉強今天表示，元宇宙世界會來臨，雖然現在市場還小，不過，未來極具成長潛力，先進半導體技術是基礎。

台灣半導體產業協會（TSIA）今天舉辦年會，邀請張曉強、聯發科執行副總經理暨技術長周漁君及宏達電中國區總裁汪叢青等人參與「渾元宇宙，捨我其誰-微電子系統與半導體征程」論壇，共同探索元宇宙發展機會。

張曉強表示，元宇宙定義為將現實世界與虛擬世界的融合，需要更強大的高效能運算才能實現，對先進半導體技術要求越來越高。

他指出，目前頭戴式裝置的應用處理器採用7奈米製程，影像訊號處理器採用28奈米，裝置重量500克，要做到可隨處穿戴的裝置，效能須提升10倍，應用處理器及影像訊號處理器都將採用2奈米，系統與架構也要改善。

張曉強說，虛擬實境及擴增實境相關裝置目前1年約1000萬套左右，與手機1年14億支相比，市場仍小，不過，元宇宙世界會來臨，未來有很大成長潛力，先進半導體是基礎。

周漁君表示，邊緣裝置對系統挑戰的根源來自於熱，如果手機發燙，就不會有好的使用者體驗，功耗及能源效率要持續進步。

他說，好的使用者體驗是元宇宙能否成功的關鍵，功耗又是重中之重，對於產業雖然是很大的挑戰，也是很大的機會。（編輯：趙蔚蘭）1111019