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電視面板10月起漲 終止連5季下跌

2022/10/20 19:34
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（中央社記者潘智義台北20日電）受惠面板廠減產，集邦科技今天公布10月下旬面板報價，32、43吋需求明顯，55、65吋需求也增強，分別調漲1美元；至於50、75吋10月也將止跌持平，終止連5個季度下跌。

集邦科技（TrendForce）提供會員資料顯示，在面板廠積極執行減產計畫後，庫存水位開始明顯降低，加上近期品牌客戶備貨需求增強，面板廠正強勢運作電視面板價格止跌起漲，希望調整價格來改善虧損狀況。

集邦認為，面板市場氛圍轉變，逐漸轉變為賣方市場的基調。

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另外，液晶顯示器（Monitor）面板同步受惠於減產效應，加上電視面板價格出現止跌跡象，激勵面板廠持續收斂液晶顯示器面板價格跌幅。目前預計21.5吋以下小尺寸廣視角面板將率先止跌。21.5吋以上的主流面板價格，包括21.5、23.8、27吋全月將跌1至1.2美元不等。

筆電面板部分，目前客戶需求依然疲弱，但面板廠積極執行減產計畫已奏效，也讓面板價格跌幅持續有收斂的空間。目前預計11.6吋止跌持平，14、15.6吋高清廣視角（HD TN）面板預計10月下跌0.2美元，14、15.6吋全高清高階廣視角（FHD IPS）面板預計10月下跌0.8美元。（編輯：張良知）1111020

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