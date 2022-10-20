台中銀插旗北美 正式與美國大陸銀行簽署收購合約

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（中央社記者張璦台北20日電）台中商業銀行今天表示，董事會10月初通過以現金方式收購美國大陸銀行（American Continental Bank），如今正式簽署合約，藉此累積海外拓點經驗，有助未來在北美地區及其他國家申請設立業務據點。

台中銀行10月1日召開董事會，會中決議通過在取得必要主管機關許可後新設子公司，並由子公司與American Continental Bancorp進行反三角合併，擬由台中銀支付現金對價予American Continental Bancorp全體股東，以取得 American Continental Bancorp 100%股份。

台中銀行今天發布新聞稿指出，董事會決議通過以現金方式收購美國大陸銀行100%股權案後，董事長王貴鋒率領總經理賈德威及主要管理階層，前往美國完成雙方收購合約簽署，總稽核與總機構法令遵循主管也親自前往，建立雙方稽核與法遵緊密的聯繫關係。

台中銀行表示，這次收購案是台中銀行繼馬來西亞的海外據點後，另一個國際化平台，藉此插旗美國本土，了解美西地區當地的市場資訊及銀行業務發展，累積海外拓點經驗，將有助於未來在北美地區及其他國家申請設立業務據點。

台中銀行指出，2018年響應政府推動新南向政策，在馬來西亞設立納閩分行，正式開啟新南向發展大門，迄今在大馬已設有附屬納閩分行的吉隆坡、檳城及亞庇等3處行銷服務處。

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同時，台中銀行表示，金管會在去年5月同意台中銀行設立越南胡志明市代表人辦事處，目前緊鑼密鼓籌設中。

台中銀行指出，深耕台灣、布局海外，發展成「類金控」國際性商業銀行，是台中銀行第7個十年重要的策略；未來也將展現以「百年基業」為目標的企圖心，持續在兼顧業務發展、風險管控、法令遵循及資訊安全的前提下，致力擴增資產及營運量以強化競爭力，並持續深耕國際市場，擴大金融版圖。（編輯：張均懋）1111020