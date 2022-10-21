研調看筆電出貨 估今年減逾2成、2024年恢復成長

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（中央社記者吳家豪台北21日電）研究機構DIGITIMES Research分析師蕭聖倫觀察，2022年筆電巿場在後疫情需求已相對飽和下，又遭遇全球通膨、俄烏戰爭及各國家激進升息等黑天鵝，加上供應鏈仍不穩定，使出貨從第2季開始急轉直下，預估全年出貨將年減超過2成。

DIGITIMES Research今天發布新聞稿指出，2023年需求面仍將充斥總體經濟不利因素，筆記型電腦出貨將小幅衰退；2024年預期景氣復甦、處理器平台競爭加劇有利筆電性價比提升，巿場可望恢復小幅成長。

DIGITIMES Research進一步分析，2025至2026年巿場因Windows 10停止支援及OLED（有機發光二極體）面板普及，可刺激筆電換機而持續處於成長軌道，2027年則將略為減速。

整體而言，DIGITIMES Research預估2022至2027年全球筆電出貨的年複合成長率（CAGR）將達1.5%，中長期仍具成長動力。

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筆電面板顯示技術方面，蕭聖倫指出，2022至2024年蘋果將大量採用氧化物半導體面板，隨蘋果出貨成長及其他品牌高階機採用，占比可維持1成以上；但蘋果最快2024年下半年將在高階機種採用改良式OLED面板，將帶動筆電業者大量轉向OLED技術，預估OLED面板2027年占比可達17%。傳統的非晶矽面板未來被取代的速度將加快，預期2027年占比將降至66%。

處理器部分，蕭聖倫分析，ARM架構處理器2023年表現將優於整體巿場，因Windows on ARM筆電、Chromebook及MacBook等3大領域出貨皆可成長。2024至2025年採用ARM處理器的筆電出貨成長速度將加快，在ARM處理器業者逐步解決效能問題後，Windows及Chromebook品牌業者皆將擴大採用。（編輯：楊蘭軒）1111021