奇美實業德國參展 發表永續材料組合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

奇美實業參加19日在德國開展的K Show（德國塑橡膠展），發表以Ecologue命名的消費後再生塑料系列產品，提供回收、生質塑膠、低碳生產等創新方案，（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）奇美實業參加19日在德國開展的K Show（德國塑橡膠展），發表以Ecologu e命名的消費後再生塑料系列產品，提供回收、生質塑膠、低碳生產等創新方案，盼朝永續材料方向邁進。

奇美實業今天發布新聞稿指出，此次發表以Ecologue命名的永續產品組合，同時也在專屬會議空間舉辦以Ecologue和「壓克力的化學回收大未來」為主題相關講座。

奇美實業指出，展出的Ecologue消費後再生塑料系列，包括機械回收的ABS樹脂和全球第一片由化學回收甲基丙烯酸甲酯（MMA）製成的導光板，這款開創性的導光板產品專為顯示器應用而開發，計劃在2023年第3季量產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

奇美實業指出，將持續為消費電子、食品包裝和醫療設備等領域推出具循環性的永續材料解決方案，奇美重新思考製造流程，尋找精實減量、重複利用和回收再生的新方法。

奇美實業指出，開發中的Ecologue生物可降解材料具有可取代一次性塑膠的潛力，而Ecologue生質基材料則希望能以生質材料取代石化原料，製程方面則以建立碳捕捉再利用循環系統來減少溫室氣體排放。（編輯：郭諭儒）1111021