台股限空令 投顧：有助加速趕底、反彈待買盤點火

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（中央社記者江明晏台北21日電）金管會今天下午緊急宣布「限空令」，投顧指出，此舉將進一步打擊空方，但目前市場量能急凍，買盤熄火問題較大，限空令有助加速趕底，但股市反彈仍有賴買盤重新點火。

台股今天再跌逾百點，金管會下午緊急宣布實施限空令，自即日起，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。根據金管會證期局統計，今天上市櫃股票跌幅達3.5%者，上市105檔、上櫃47檔，共計152檔，下週一（24日）將不得以低於今天收盤價放空。

對於限空令，投顧分析師表示，政府此舉有助進一步打擊空方，對於限縮空方勢力有所幫助，但這類政策會需要一點時間醞釀，並搭配市場氣氛進一步谷底反彈；目前市場量能急凍，顯示整體氣氛「太冷了」，投資人追價意味不足，買盤熄火問題比較大，可確定的是限空令有助加速趕底或確認底部，至於反彈幅度還要視買盤追加力道而定。

投顧分析師進一步指出，台股後市要反轉可觀察3項指標，一是新台幣止貶回穩，如果台幣沒有止跌回升，意味著外資還未回補，台股只剩內資及散戶，撐盤力道不強；二是權值股跌勢收斂，台積電占加權指數權重比例高，成為外資調節股票的殺盤重點，如果權值股見到止穩力道，代表外資賣超幅度收腳。

第三是融資浮額是否進一步洗清，可望讓籌碼進一步穩定，股市也會更接近底部反彈部位；限空令可望洗清籌碼，讓沒有信心的散戶和斷頭融資進一步殺出。

分析師陳唯泰受訪時表示，台股現在不是賣方太積極放空的問題，而是買盤縮手問題，觀察最近下跌沒有量，要解決的還是投資人買盤縮手問題。

他進一步指出，投資人買盤縮手，其實政府不需要做太多動作，且不是國內經濟的問題，而是大環境問題；政府應提出真實振興經濟措施端出牛肉，例如減稅或是從內需開始思考作為。

陳唯泰舉例說，股市只是表面，「就像皮膚發炎、痘痘跑出來，其實要解決的是身體內部的病症，而非只是擦脂抹粉」；過去台股實施限空令，實施初期恐會引發市場超跌，但接著買盤有望進場，助攻反彈。（編輯：林克倫）1111021