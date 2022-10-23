美科技業超級財報週登場 法人：指數有望震盪打底

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（中央社記者賴言曦台北23日電）美國重要科技廠本週將陸續公布財報，預料將牽動台廠相關供應鏈的投資情緒與股價走勢；法人認為，隨著美股財報陸續公布，指數有望震盪打底，並有機會展開跌深反彈走勢。

美國公債殖利率自多年高點拉回，激勵美股21日勁揚，道瓊工業指數終場大漲748.97點，或2.47%，收在31082.56點。標準普爾500指數上漲86.97點，或2.37%，收在3752.75點。

科技股為主的那斯達克指數上漲244.87點，或2.31%，收在10859.71點。費城半導體指數上漲83.470點，或3.70%，收在2336.685點。

台股21日終場下跌126.9點，收在12819.2點，跌0.98%，成交新台幣金額1566.44億元。

三大法人上週合計賣超429億元，外資調節438.54億元；投信買超4.53億元，連續第18週力挺台股，但金額是本波連續買超以來單週最低金額；自營商則中斷連9賣，上週小幅回補5億元。

上市公司本週活動方面，友達、聯電、聯發科、台達電、穩懋、譜瑞-KY、力成、精測等科技大廠將陸續舉辦法人說營會，預計將說明產業展望及看法。

另外，本週也是美股的重量級超級財報週，包括微軟、德儀、Meta、蘋果、英特爾等全球指標性科技大廠，都將公布財報數據，其中又以週五登場的蘋果財報最受市場矚目。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，從美國超級財報週的獲利預測來看，目前市場下修標普500的獲利預估，從11.1%降至4.1%，不過雖然市場整體預期偏向悲觀，但若實際財報能繳出優於預期的數字，反而有利提振投資信心。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期美股財報季表現，正反都有，表現好的主要是如受惠第2季封城後的遞延效應，所以反映在第3報財報。不過現在市場著眼的是第4季跟明年業績；目前來看，台灣企業已進入獲利下修循環階段。

整體而言，孫傳恕認為，這波第3季反彈後的主跌段已過，台股本益比已來到歷史相對低檔，目前僅不到10倍的水準，配合台股產業基本面良好，投資價值浮現，且隨著美股財報陸續公布，指數有望震盪打底，進而展開跌深反彈走勢，第4季投資人可留意逢低回補、布局的時機。（編輯：蘇志宗）1111023