畢業生陸續找到工作 9月失業率3.66%創5個月新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

畢業季尋職潮帶動失業率一度走高，隨應屆畢業生陸續找到工作，9月失業率已降至3.66%。圖為精品店專員在台北車站出口等待迎接貴賓。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）畢業季尋職潮帶動失業率一度走高，隨應屆畢業生陸續找到工作，9月失業率已降至3.66%，月減0.13個百分點，創5個月新低；經季節調整後失業率為3.64%，月減0.03個百分點。

行政院主計總處今天公布9月人力資源調查結果，9月失業人數為43.3萬人，月減1.6萬人、減幅3.5%，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少9000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者也減少5000人。

與去年同期相比，9月失業人數年減3.8萬人、減幅8.01%；前9月失業人數平均為43.7萬人，年減4.4萬人、減幅9.1%。

相比先前失業率因畢業生尋職潮一度走高，9月失業率已降至3.66%，月減0.13個百分點。

觀察9月就業概況，因經濟因素導致週工時未達35小時者共21.3萬人，月減6.6萬人，已回落至疫情前水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，2017年至2021年同期，9月失業率都較8月下降，平均下降0.09至0.28個百分點，第4季失業率累計降幅也會達0.1至0.32個百分點。

陳惠欣指出，9月勞動供需市場指標，無論失業率或失業人數均呈現下降，顯示失業市場呈現穩定狀態；預期10月將迎接解封商機，相關服務業人力需求有機會擴增，即後續失業率有望再走降。（編輯：蘇志宗）1111024