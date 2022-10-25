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習近平20大後獨攬大權 亞股走勢分歧港滬續挫

2022/10/25 20:13
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（中央社香港25日綜合外電報導）在中國國家主席習近平加緊掌握大權後，香港及上海股市昨天重挫，今天波動劇烈再度收黑，但在市場冀望美國聯準會升息速度減緩下，亞洲其他股市則努力維持反彈漲勢。

習近平上週末在中共20大再獲5年領導任期，並且賦予效忠他的一些人士最高要職，這些人士支持他對疫情的嚴格清零政策，投資人密切關注中國政局發展。

香港恆生指數昨天在不確定因素拖累下暴跌逾6%，科技股首當其衝，習近平打壓一系列民營企業，科技公司所受衝擊最深。

港股今日盤勢波動劇烈，上下震幅達3%，對於因逢低買盤而大幅反彈的希望僅曇花一現，終場小跌0.1%，收在15165.59點。上海證券交易所綜合指數難以擺脫跌勢，終場近乎持平收在2976.28點。

相較之下，亞洲其他股市本週開市以來大多出現樂觀情緒，美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，美國聯邦準備理事會（Fed）可能在下週政策會議討論放緩升息腳步的可能性，令投資人為之振奮。

東京股市日經225指數今天上揚1.0%，收在27250.28點。雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉及曼谷股市也收紅，但首爾、台北、孟買及雅加達股市收黑。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1111025

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