IDC：產能降 10月筆電與顯示器面板價格跌勢收斂

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（中央社記者潘智義台北26日電）國際數據資訊公司（IDC）的一份研究報告顯示，10月筆記型電腦、液晶顯示器面板跌幅將比9月跌勢更加收斂。

來自IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊的最新大尺寸液晶顯示面板價格報告指出，10月筆記型電腦、顯示器面板供需持續寬鬆，但受惠於面板廠降低產能利用率，以及第4季電視面板價格上漲影響，連帶使筆電與顯示器面板跌幅縮小。

IDC資深研究分析師陳建助透過新聞稿指出，大尺寸顯示面板廠於第4季將維持減產，以及轉向生產超大電視面板，藉此影響短期供需狀況，進而拉抬電視面板價格。

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陳建助說明，上述生產策略的轉變將間接影響筆記型電腦、顯示器面板價格，使10月面板價格跌幅較9月跌幅收窄。

IDC調查，11.6吋高清廣視角面板產出大幅減少，加上過去一年供應大幅縮窄淨化庫存，10月每片平均下跌0.1美元；14吋、15.6吋面板庫存逐漸消化，但面板需求不振狀況下，10月價格仍跌0.1美元；14寸全高清高階廣視角面板，在各大面板廠庫存仍處於高水位，加上面板總需求季衰退，10月面板價格跌幅高於同尺寸高清一般廣視角面板達0.6美元。（編輯：郭無患）1111026