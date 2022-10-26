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面板產業下行 友達第3季虧損104.3億元

2022/10/26 14:32
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（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠友達光電今天公布第3季合併營收新台幣497.3億元，較第2季減少20.9%。第3季歸屬母公司業主淨損為104.3億元，基本每股損失1.23元。

友達重訊指出，第3季面板總出貨面積達387.6萬平方公尺，較第2季減少21.2%，較去年同期減少39.9%。第3季毛損率為14.6%、營業淨損率為27.6%、稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）-11.8%。

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回顧第3季，友達表示，總體通路庫存水位偏高，加上全球通膨、升息等因素對終端消費需求產生排擠效應，面板價格持續滑落，出貨面積較第2季減少，導致單季營收衰退，虧損幅度也進一步擴大。

展望第4季，友達預期市場仍需一段時間調整，才能回到比較正常的供需情況。面對產業景氣下行，將透過健全的財務和營運管理，持續嚴控庫存，並推動雙軸轉型策略，加強公司的經營韌性，以追求長期穩健的營運成果。（編輯：黃國倫）1111026

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