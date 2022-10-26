台新銀攜手Gogoro發聯名卡 目標3個月發10萬張

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（中央社記者謝方娪台北26日電）瞄準綠色消費生活圈，台新銀行今天宣布攜手Gogoro發行「台新銀行Gogoro Rewards聯名卡」，結合Gogoro Rewards全新點數計畫，日常移動及生活消費可享最高10%點數回饋。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森、台新金控董事長吳東亮、Gogoro台灣總經理姜家煒今天親自出席記者會，宣布台新銀行攜手Gogoro發行聯名卡。

此張聯名卡結合Gogoro Rewards全新點數計畫，民眾日常移動及生活消費可享最高10%點數回饋，並可100%折抵電池資費。

吳東亮致詞時表示，台新除了在B to B持續落實責任投融資，B to C方面，台新與策略夥伴攜手打造綠色生活，這次與Gogoro合作是最好例子，未來民眾使用聯名卡消費，多騎乘Gogoro電動車，即是在實踐低碳生活。

吳東亮指出，希望不久的將來，Gogoro Rewards可在Richart Life使用，進一步擴大使用場景，回饋客戶。

此次針對Gogoro集團電動機車客戶，台新銀行祭出以Gogoro Rewards聯名卡支付Gogoro實體門市購車款享最高10%點數回饋無上限，每月扣繳電池資費再享最高10%點數回饋。

至於生活消費，此張聯名卡在全家等4大超商、Cama及路易莎咖啡等咖啡店、摩斯漢堡及麥當勞等速食店皆可享最高10%點數回饋，點數1點價值等同新台幣1元，可100%折抵電池資費及GoShare資費，Gogoro集團通路全面開放折抵。

Gogoro攜手台新銀行發行聯名卡後，打破兆豐銀行先前獨家發行Gogoro聯名卡的局面。台新銀行設定，未來3個月聯名卡發卡量至少要達到10萬張目標。

姜家煒會後接受媒體聯訪談到，兆豐銀行是Gogoro很好的夥伴，台新銀行則在數位化走得很前面，Gogoro希望借重台新銀行30年實力，幫助Gogoro達到下一個5年目標，讓電動機車成為每個人的選項。

為何Gogoro會在眾銀行中選擇台新銀行發行聯名卡，姜家煒進一步表示，首先，台新銀行有高達16萬家收單，基礎設施厚實、在業界相當出名；其次，Gogoro和台新對「生態圈」看法相同；再者，吳東亮和陸學森本來就有很不錯的交情。

姜家煒指出，老闆、基礎建設、願景、夥伴都對了，沒什麼理由不和台新銀行合作。（編輯：翟思嘉）1111026