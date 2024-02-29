Gogoro推入門新車 3大動能拚在台機車市占率逾10%

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）睿能創意（Gogoro）今天推出入門新款電動機車JEGO系列，Gogoro台灣總經理姜家煒表示，透過3大成長動能，今年Gogoro在台灣機車整體市占率要超過10%。

Gogoro今天推出入門新款電動機車JEGO系列，強調挑戰綠牌極速每小時68公里，續航力可到119公里，5000公里保養週期，車款分為單顆電池和兩顆電池，以及白黃紅藍灰等5款色系；Gogoro同時推出限時綠牌新購資費方案。

談到今年營運動能，姜家煒表示，今年有3大成長動力，首先高階機種Gogoro Pulse系列第2季陸續交車，預購量已經破千輛，其次動能來自今天推出的入門電動機車JEGO系列，藉此推動「高帶低」機種銷售，加上JEGO每公里花費預估不到新台幣0.2元的資費方案，整體帶動今年銷售目標。

姜家煒重申，透過上述3大動能，預估今年Gogoro在台灣機車整體市場占有率目標，要超過雙位數百分比、也就是10%以上，他預期，今年第2季掛牌數將會明顯增加。

Gogoro產品長彭明義說明，以往Gogoro在下半年推出新車款，今年第1季就接連推出高階旗艦Gogoro Pulse系列和入門新款電動機車JEGO系列，藉此帶動第2季以後的銷售動能。

在通路部分，姜家煒指出，去年Gogoro在台灣布建200家通路店，今年朝向每一鄉鎮均有Gogoro的社區通路店，共計368家目標邁進。

媒體問及今年台灣機車銷售市場展望，姜家煒評估，今年台灣機車銷售量約75萬輛至80萬輛之間，同業會採取更為彈性的銷售策略。

根據統計，去年台灣燃油和電動機車總銷售量約87萬輛，其中Gogoro銷售量約5.67萬輛。（編輯：張均懋）1130229