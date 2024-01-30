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Gogoro新車與高通合作 在台機車市占率拚雙位數

2024/1/30 16:59
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）睿能創意（Gogoro）今天推出高階旗艦Gogoro Pulse系列電動機車3款新車型，其中數位儀表首次與高通（Qualcomm）合作。Gogoro表示，今年在台灣整體機車市場占有率要達到雙位數百分比。

Gogoro今天下午推出高階旗艦Gogoro Pulse系列電動機車3款新車型，即日起展開限時預購計畫，預計今年第2季下旬開始陸續交車，新車型搭載數位儀表和高解析觸控螢幕，內建高通（Qualcomm）Snapdragon QWM2290晶片。

Gogoro產品長彭明義會後接受記者採訪指出，這是Gogoro新車款數位儀表首次與高通合作，採用高通晶片平台，這也是高通此款晶片平台去年9月發表後，首次應用在實車上。

展望今年營運目標，Gogoro台灣總經理姜家煒表示，今年營運可期，Gogoro在台灣機車整體市場占有率目標要達到雙位數百分比。

彭明義說明，去年台灣燃油機車市場百花齊放，電動機車新車動能不亞於燃油機車，不過去年包括政策、消費者意願等因素影響，去年電動機車市況相對趨緩，今年Gogoro預期新車動能會比去年強，今年營運展望看佳。

記者問及在中國大陸、東南亞、以及印度等市場布局進展，彭明義表示，Gogoro在當地持續布建換電系統網路，作業同時進行，車款發布進程會按照各地採取不同作法。

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談到電價對電動機車影響，姜家煒指出，無法預測政府電價走勢，Gogoro會提供消費者騎乘的安全與便利性和高性價比。彭明義說明，電費是電動機車電池交換系統運作和成本的一環，但不是最大的部分。

媒體問及部分電池異常問題後續進展，姜家煒表示，Gogoro在19日針對受影響車輛提出自主性召回計畫後，已協助消費者升級車輛韌體，也回收超過1萬顆電池，也預防性額外匡列可能發生異常的電池7萬顆，將逐步取回並更新元件。（編輯：黃國倫）1130130

#Gogoro
#彭明義
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