美元大幅修正 新台幣強升1.04角收32.215元

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美元指數回落，跌跌不休的亞幣終於能喘口氣，出口商眼見貶勢暫歇，也趕緊進場拋匯，支撐新台幣由貶翻升，今天收盤收在32.215元，勁揚1.04角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.14億美元。

英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）正式就任，有效安撫市場情緒，激勵英鎊急升；此外，美國近日公布的經濟數據表現多不如預期，引發經濟走緩的疑慮，美元指數大幅回落。

外匯交易員表示，美元回檔修正之下，亞幣終於能揚眉吐氣，今天普遍走揚，加上台股也小漲，新台幣得以止跌回升；新台幣兌美元今天開盤價為32.30元，最高32.215元、最低32.331元。

外匯交易員也說，先前新台幣急貶，使得出口商惜售心態濃厚，但今天貶勢稍緩，出口商趕緊把握眼前低檔價位，拋匯潮湧現，支撐台幣升幅穩步擴大。

時序接近月底，外匯交易員表示，出口商的拋匯需求可望支撐匯價，短線應於32.3元附近盤整，但外資依舊是主導新台幣的關鍵力量，若接下來持續匯出，新台幣還是會貶向32.5元，甚至不排除進逼33元。（編輯：黃國倫）1111026