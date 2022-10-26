日官方續牽制匯市 日媒曝兩天可能投入逾6兆日圓

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日媒報導，日圓24日匯市一度貶到接近1美元兌150日圓，但又一口氣升值4日圓，匯市人士因此推測，日本政府與日銀可能進行不公開的匯市干預。（中央社檔案照片）

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（中央社東京26日綜合外電報導）日媒報導，日本政府可能在10月21日及24日連兩個外匯市場交易日投入總計逾6兆日圓救匯。日本政府至今不願證實近期是否出手，仍以視必要採取堅決措施企圖牽制市場投機。

日本時事通信社報導，日本政府財務省財務官神田真人今天上午談到日圓匯率在外匯市場大幅波動時說，有關過度變動及脫序動向，會確實抱持緊張感監控，「持續視必要情況採取堅決措施」。

神田這段談話表達了對於投機造成日圓狂貶不惜干預匯市的態度，再度牽制匯市動向。

讀賣新聞報導，有關媒體報導日本政府與日本銀行（中央銀行）在10月21日深夜干預匯市，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說未接獲日本通知，日本財務大臣鈴木俊一今天受訪時說，「本來就不會對此有所評論」，再度表達不會說明政府與日銀是否干預匯市的想法。

美媒報導，葉倫10月24日談到日本是否干預匯市時說，美國政府並未接獲東京方面任何通知。

神田真人今天對此表示，感謝美方尊重日本不公布是否干預匯市的政策方針，日本和美國持續密切共享相關資訊。

TBS電視台報導，日圓在10月24日匯市一度貶到接近1美元兌150日圓，但又一口氣升值4日圓，因此，匯市人士推測日本政府與日銀可能再度進行不公開的匯市干預。

日本民間智庫「東短研究」（The Totan Research）推估，日本政府與日銀10月24日可能投入約1兆日圓干預匯市。

由於外界推估日本政府與日銀可能也在10月21日深夜投入5.5兆日圓規模介入匯市，所以接連兩個交易日有可能總計投入逾6兆日圓救匯。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111026