台北國賓改建委託經營 國賓皇宮酒店2028年開業

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（中央社記者江明晏台北26日電）國賓飯店今天宣布，與株式會社PALACE HOTEL於日本東京皇宮酒店內簽署委託經營管理合約，未來台北國賓飯店重建後，將以全新共同品牌「國賓皇宮酒店」於2028年開業。

台北國賓飯店是台灣第一家民營五星飯店，開業一甲子以來受無數海內外政商名流喜愛，台北國賓於今年9月正式停止本館營業，進行危老改建，並將館內米其林餐廳A CUT牛排館及川粵菜中餐廳移至遼寧街新據點，持續服務客戶。

國賓指出，透過本次經營委託合約，國賓飯店正式與PALACE HOTEL展開合作，未來將以飯店結合住宅方式原地改建重生，成為擁有106間大面積客房、多間米其林等級餐廳的飯店，以及完備飯店式管理的豪宅。

國賓飯店指出，國賓與Palace Hotel有許多共同點，雙方的創辦人成立飯店事業後，都在各據點以自有品牌獨立飯店的方式代代相傳。

國賓飯店董事長許育瑞多次入住2012年重建後的東京皇宮酒店，不僅對設計及服務印象深刻，且對彼此背景有深深的共鳴。在疫情期間屢次率領國賓團隊親自拜訪Palace Hotel洽談，順利打動對方願意踏出日本，成為Palace Hotel在海外的首次指標性合作案。

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本次合作中，許育瑞與Palace Hotel社長吉原均表示，「雙方有很多共同點」。新飯店的名稱也因此保留雙方對於飯店事業的堅持，預計命名為「國賓皇宮酒店」（英文名：AMBASSADOR PALACE HOTEL TAIPEI）。

展望未來，國賓表示，台北將自2023年後迎接一波外資高級飯店進駐，與日本東京面對2000年後國際級連鎖飯店陸續打入日本市場情形類似，Palace Hotel Tokyo （東京皇宮酒店）不畏外資飯店挑戰，在2016年起以自有品牌的日系飯店身分，連年獲得全球著名旅遊指南「富比世旅遊指南」五星評價。（編輯：張良知）1111026