護國神山不會消失 經濟部：非常有信心

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（中央社記者范正祥台北27日電）國民黨立委羅明才今天在立法院聯席會議質詢時，關注中美貿易戰和國際情勢對於台積電的衝擊，他問經濟部是否很有信心「護國神山不會消失」。對此，經濟部政務次長陳正祺說，「非常有信心」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天處理中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算決議等案，陳正祺列席。

羅明才上台質詢時請經濟部回應提問，隨著中美貿易戰和國際情勢的改變，台灣的護國神山台積電以後是否還護得了國，政府是否很有信心「護國神山不會消失」。陳正祺對此答覆，非常有信心。陳正祺連說3次，護國神山「不會」消失。

陳正祺進一步指出，有關台積電和台灣半導體產業，「我們非常有信心」，因為這是經過30年來努力，有完整的人才、完整的產業鏈等，尤其台灣地理位置方便。

另外，羅明才提及，政府說台積電很棒，台灣散戶一直買台積電股票，如今外資卻倒貨，股價不如以往，散戶是否在護國神山「撞山」。對此，陳正祺說，台積電和台灣半導體產業實力堅強是事實；至於股市的波動，不見得是真正反映實力。

羅明才質詢時也舉例，日本和韓國都以國家力量支持半導體產業。他問，「台灣怎麼保護台積電」。陳正祺說，不是只有台積電，政府對於包括整個製造業和半導體產業，譬如都有推動產創條例修正，加強研發方面協助和補助，幫助他們。

此外，羅明才也問，除了半導體產業，還有哪些重要產業是台灣的下一群護國神山。對此，陳正祺指出，5+2產業創新升級、6大核心戰略產業都非常努力推動，還有包括生技產業、網通產業、先進製造等，台灣也都有非常好的基礎。（編輯：蘇志宗）1111027