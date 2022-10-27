雄獅力攻軌道經濟 王文傑：串起環島珍珠鏈

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（中央社記者江明晏台北27日電）針對軌道經濟，雄獅董事長王文傑表示，雄獅積極打造軌道生態系，帶動產業供給面和需求面，在交通運輸找到中心，串起全台環島「珍珠鏈」。

遠見今天舉行第20屆遠見高峰會，邀請專家針對「軌道新經濟串起美好生活」展開對談。

台灣軌道經濟發展協會理事長張政源表示，台灣軌道經濟可以分為三種發展型態，第一，高鐵、火車等等大家熟悉的交通方式，第二，高鐵車站特定區開放，2007年通車之前，每個車站都劃定特定區，包括商業區住宅區文教區，現在都一一實現，第三，捷運聯合開發，包括台北捷運開發包括轉運站、後火車站等等。

他說，「珍珠串鏈，連鐵成金」，車站就是一顆顆珍珠，鐵路就是項鍊，串起來就是珍珠項鍊，形成強大的軌道經濟，台鐵有241個車站、高鐵有12個車站，加上捷運，全台車站總數超過500個，還在規劃中的就超過400個，可以想見「台灣未來遍地都是珍珠，軌道經濟發展榮景可期」。

他也指出，疫情衝擊百業，2021年軌道經濟相關投資可算是異軍突起，也意味著軌道經濟投資的力道很強大，但軌道不只是著眼商機，而是要帶給人們更美好的生活，並為減碳盡一份心力，「軌道建設加上商業投資和完整公共設施，就是提升生活品質的秘訣」。

雄獅旅行社董事長王文傑今天表示，雄獅從1980年就在各國開始做鐵道觀光，包含東方快車、日本鄰國等都有涉獵，因此藉著國際化能力，雄獅把這樣的能量帶回國內，參與台灣的軌道經濟。

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雄獅更積極打造軌道生態系，「只要營運模式對了，就能帶動產業供給面和需求面」，王文傑舉例，雄獅掌握生態系運營，例如在交通運輸找到中心（hub），串起全台環島「珍珠鏈」，以陸海空的共構、以點核心建立hub，掌握hub business，透過食、宿、遊、購、行各面向，串起以旅遊業為核心的生活產業。

疫情以來，雄獅致力經營台灣鐵道旅遊，包括精緻優雅的鳴日號，還是復古的藍皮解憂號，都創造全新旅遊型態。王文傑舉例，5天4夜的鳴日廚房環島行程，售價賣到新台幣9.9萬元，「不要小看台灣的消費力，是因為還沒有供給面」，未來在軌道相關行程包裝上，雄獅甚至想打造不低於30萬元的高檔行程。（編輯：林興盟）1111027