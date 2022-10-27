台灣人壽10/1起適用資產重分類 估淨值增300億元

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（中央社記者蘇思云台北27日電）中信金控今天代子公司台灣人壽發布重訊，董事會通過決定10月1日為金融資產重分類日，相關影響將反映在今年第4季財務報告，重分類後帳列合併權益金額較9月30日增加新台幣300億以上。

中信金今天晚間發布重大訊息，子公司台灣人壽管理階層已在今年9月30日決定變更經營模式，依照IFRS 9規定，以10月1日為金融資產重分類日，並在今天提報董事會。

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中信金指出，台灣人壽資產重分類後的影響數將反映在今年第4季財務報告，重分類後帳列合併權益金額較9月30日增加300億以上，淨值比率接近5%（以上稅後影響數為自結數），後續將依金管會相關規定辦理。

中信金9月稅後盈餘35.21億元，累計前9月合併稅後盈餘370.5億元，年衰退20.28%。近期因為中信產防疫保單理賠，拖累子公司台灣人壽連續2個月出現單月虧損，資本市場震盪也影響台壽的股債處分利得。（編輯：林淑媛）1111027