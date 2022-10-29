Meta資本支出不減反增 台系雲端概念股鬆口氣

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（中央社記者吳家豪台北29日電）臉書母公司Meta第3季財報低於預期，仍不放棄元宇宙願景，決定擴大明年資本支出。美系外資分析，明年美國超大型資料中心業者需求將增加，台系雲端概念股緯穎、嘉澤、金像電有望一掃訂單趨緩陰霾。

Meta今年第3季營收為277億美元（約新台幣8896億元），年減逾4%，連續2季衰退；獲利年減52%至44億美元。今年前3季Meta打造元宇宙產品的部門虧損超過90億美元。

美系外資發布研究報告指出，Meta第3季資本支出95億美元、高出市場預期約32%，但將2022全年資本支出目標從300億至340億美元，調整為320億至330億美元，暗示今年第4季資本支出可能季增6%至101億美元。

Meta預估2023全年資本支出將達340億至390億美元，以中位數計算相當於年增12%，同樣優於市場看法。

另一家雲端資料中心大廠微軟也預測今年第4季資本支出將高於第3季，美系外資推算，微軟今明年資本支出將達286億、303億美元，分別年增4%、6%。

美系外資表示，Meta與微軟第4季資本支出擴增，與近期下游伺服器代工廠對第4季訂單動能的樂觀看法相符。然而，過去1、2週發現部分代工廠明年訂單趨緩，目前影響程度相對輕微。根據現有訂單預估，明年美國超大型資料中心業者需求仍會較今年成長。

美系外資說，投資人關注重點之一的Meta明年資本支出有望年增12%，應該可減緩市場認為明年雲端伺服器需求恐年減雙位數百分比的擔憂，帶動供應鏈信心回升，包括伺服器代工廠緯穎、伺服器營收占比提升的連接元件廠嘉澤、印刷電路板廠金像電都有望受惠，皆給予「加碼」投資評等。

台股加權指數28日收跌137.95點，緯穎獲買盤力挺逆勢走揚，終場大漲超過6%，收在734元；嘉澤漲幅達2.26%，金像電小漲0.74%。（編輯：翟思嘉）1111029