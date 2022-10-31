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昇達科前3季每股賺3.59元 續攻低軌衛星與5G通訊

2022/10/31 20:06
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（中央社記者潘智義台北31日電）微波毫米波元件設計製造公司昇達科技今天公布前3季合併營收14.26億元，創同期新高，年成長14%；稅後淨利2.73億元，每股稅後盈餘3.59元。

昇達科統計，前3季毛利率40%，較去年同期37%大幅提升，在第3季更趨近於42%；今年營業淨利逐季攀升，營業淨利率由年初11%提升到17%，累計前3季營業淨利2.11億元，年增48%。

在產業布局上，昇達科透過新聞稿指出，持續深耕的低軌衛星客戶群與5G通訊大廠，產品合作的廣度也因技術能力獲得客戶信賴。

昇達科說明，衛星通訊產品前3季的營收增幅高達120%，整體微波、毫米波產品毛利率自去年第3季40%大幅提升至今年第3季的46%；在獲利方面，隨衛星產品出貨比重的提高，使累積營業淨利高度成長。

展望未來，昇達科指出，雖然短期內全球景氣放緩，但在低軌衛星應用領域卡位成功的企業而言，正是擴大營運規模的良好時機，因此對於微波與衛星通訊產品及應用市場樂觀期待。

昇達科子公司芮特-KY主要產品為應用廣泛的射頻天線模組，諸如4G、長程演算（LTE）技術、5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路（Wi-Fi 6）等應用，涵蓋範圍廣泛。

芮特科技自結前3季稅前每股盈餘（EPS）為3.88元，大幅超越去年同期的2.32元；後續將持續與客戶開發新的產品需求，擴增射頻天線模組運用廣度，尤其物聯網（IoT）應用的多元發展面向，可望使公司營收與獲利維持成長。

昇達科指出，隨著國際低軌衛星營運商不斷增加衛星數量，以及商轉服務在各國陸續啟用，將帶動產業蓬勃商機，包含行動通訊、遙測影像、導航應用、緊急應變和物聯網等領域，驅動低軌衛星通訊可以支援的創新應用。

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因此，在低軌衛星產業持續發展的趨勢下，昇達科表示，除與3大衛星通訊業者與4大系統廠商維持穩定合作關係，並有20多項產品通過認證，逐步進入試產及量產。第3季並拜會歐美相關廠商面談後續需求，感受產業中的新創企業正逐步發酵，預期低軌衛星應用產品仍是明年主要成長引擎。

展望後市，昇達科對於2022全年營運看法正向樂觀，隨著低軌衛星商機逐步加溫及無線通訊市場的剛性需求，預期2023年營收與獲利應仍可繼續保持亮麗成果。（編輯：趙蔚蘭）1111031

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