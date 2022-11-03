台股收盤失守萬三 法人：指數較國際股市抗跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）美國聯邦準備理事會（Fed）官員2日放鷹，台股今天失守萬三大關，法人認為，相較美股下挫，亞洲股市跌幅不算深，且台股5、10日線皆有效防守，顯示指數相較國際股市抗跌。

美國聯準會在美東時間2日宣布升息3碼，雖然符合市場預期，但主席鮑爾（Jerome Powell）會後表態，現在談停止升息言之過早，美股4大指數聞訊皆墨，道瓊指數更重挫505點。

台股今天開盤後指數一度回測12900點整數關卡，尾盤跌幅收斂，收在12986.6點，下跌113.57點，跌幅0.87%，成交值新台幣1635.25億元。盤面上電子、金融等族群皆走弱，類股分別下跌1.15%及0.53%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪時分析，美股重挫主因是位階偏高，且盤中翻紅後下殺，停損賣壓湧現導致跌深。

林漢偉指出，雖然鮑爾對後續升息釋出鷹派的言論，但觀察美元指數、美國2年期公債殖利率等指標，都沒有回到先前高點，說明市場雖然對聯準會升息的態度感到失望，但沒有立刻翻空的危險，後續有待觀察。

林漢偉認為，相較之下，台股等亞洲股市跌幅不深，表現相對抗跌，雖然台股今天失守萬三，但從技術面來看，5日線12972點、10日線12885點皆有效防守，且櫃買指數逆勢走高，說明內資在中小型股還是有卡位的動作，僅大型權值股因為隨國際股市連動，表現偏弱。（編輯：張均懋）1111103