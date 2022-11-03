義隆電第4季營收估減逾29% 晶圓代工合約擬違約

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（中央社記者張建中新竹3日電）義隆電第4季營運展望保守，季營收約新台幣18億至20億元，季減29%至36%。考量市場買氣及庫存管控，先前與晶圓代工廠簽訂的產能保證合約，義隆電決定違約，因支付違約金影響，第4季將呈小賺或小虧局面。

義隆電下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果。受市場買氣疲弱，供應鏈積極去化庫存影響，義隆電第3季營收28.19億元，季減32%。

隨著產品組合變化，毛利率較高的觸控螢幕控制晶片出貨減少，及晶圓代工報價持續調漲，義隆電第3季毛利率46.5%，較第2季下滑1.1個百分點，歸屬母公司淨利5.22億元，季減33.4%，每股純益1.83元。

義隆電前3季營收110.66億元，年減21.88%，毛利率47.2%，歸屬母公司淨利21.04億元，每股純益約7.39元。對於法人關心股利政策，義隆電處長劉代銘表示，高配息政策不變。

展望未來，劉代銘說，因市場買氣疲弱，電腦品牌廠紛紛下修出貨目標，庫存去化比預期慢，預期第4季供應鏈將持續去化庫存，觸控板及觸控螢幕控制晶片等產品線將全面下滑，季營收將約18億至20億元，毛利率約45%至47%，營業利益率3.6%至9.8%。

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劉代銘表示，義隆電先前曾與晶圓代工廠簽訂產能保證合約，考量當前市場買氣及庫存管控，決定違約，並於第4季支付違約金，受此影響將呈小賺或小虧的局面。

義隆電董事長葉儀皓表示，在對晶圓代工廠支付違約金後，義隆電未來營運將海闊天空，不僅可以增加晶圓代工合作夥伴，不會被限制在原有供應商，並確保未來成本有機會下降，希望營運將於今年第4季落底。（編輯：張均懋）1111103