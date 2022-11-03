6家壽險資產重分類 黃天牧：保險市場初步達穩定效果
2022/11/3 20:30
（中央社記者謝方娪台北3日電）為拯救淨值，6家壽險公司進行金融資產重分類，金管會主委黃天牧今天表示，6家壽險公司資產規模占全體壽險業的64%、保戶人數高達2300萬人，目前保險市場已初步達到穩定效果。
6家壽險公司包含南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽及中國人壽。
壽險業正處財報接軌過渡期，資產面以公允價值衡量、負債面要待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量，加上美國史上罕見的短期猛烈升息，股債齊跌，以致今年壽險業帳面淨值大幅蒸發，面臨空前淨值危機。
美國聯準會（Fed）11月決議再升息3碼（1碼為0.25個百分點），且美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表態現在談停止升息言之過早，意味壽險業淨值警報未解除。
黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時表示，升息對各國金融市場都帶來波動，無論美國、歐洲、亞洲皆然，並非僅有台灣。
黃天牧指出，台灣銀行業韌性基本上沒問題，且銀行資產面投資相對沒有保險業那麼多。
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至於壽險業資產受股債震盪下跌影響，淨值持續下探，黃天牧表示，先前討論資產重分類等措施，就考慮到美國11月及12月可能會再升息；目前有6家壽險公司10月起採用金融資產重分類，淨值差不多都恢復到正常以上。
黃天牧提到，6家啟動金融資產重分類的壽險公司，資產規模占全體壽險業的64%、保戶人數高達2300萬人（未排除重複計算的保戶），觀察目前保險市場，已初步達到穩定效果，金管會將繼續觀察。（編輯：潘羿菁）1111103
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