台印度舉辦首屆CEO圓桌會議 陳正祺率團出席

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經濟部次長陳正祺3日在印度首都德里出席第一屆台印度CEO圓桌會議與第6屆台印度產業高峰論壇。圖為陳正祺（中）與駐印度代表葛葆萱（右）在台印度產業高峰論壇會場與印度產業界人士互動。中央社記者林行健德里攝 111年11月4日

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（中央社記者林行健新德里4日專電）首屆的台印度CEO圓桌會議，昨天在印度首都德里舉行，深化兩國企業在市場經營及策略合作。經濟部次長陳正祺率領政府部門、產業協會及在印度布局企業高階代表參加。

中華民國駐印度代表處今天表示，第一屆台印度CEO圓桌會議聚焦討論「電子製造」、「電動車及零組件」、「資本財」等領域的發展機會，並就電動車、電池、電子資通訊製造等廣泛交換意見。

駐印度代表處說，雙方承諾應加強供應鏈、新創等合作，會後雙方並發表共同聲明，期許未來兩國企業在市場經營及策略合作更加深化，並對雙方政府提出企業建言。

參加這場圓桌會議的代表分別來自電子製造、貿易、鋼鐵、工程承攬、物流服務、電動車輛、電腦設備、橡塑膠及輪胎等產業。

此外，陳正祺也出席了「第6屆台印度產業鏈結高峰論壇」。

這場論壇由台灣電子製造、智慧城市、綠色科技、智慧車輛零組件等產業逾50家廠商赴印度與會，雙方簽署3份有關電子製造、綠色科技領域的合作備忘錄，將加強台印產業及供應鏈合作，並拓展商機，進一步深化兩國韌性供應鏈夥伴關係。

這兩場活動是分別由印度工商聯合會（FICCI）、外貿協會及中華民國全國工業總會（CNFI）主辦，也是國境解封後首次在印度新德里舉辦的實體活動；台印度產業鏈結高峰論壇開放雙方媒體採訪，台印度CEO圓桌會議則為閉門會議。

駐印度代表處說，台灣自2016年即已積極推動新南向政策，加強與印度、東協等國家經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結，當前地緣政治變化、俄烏戰事持續等促使全球更重視供應鏈韌性，又配合國際品牌商布局策略調整，台商的製造或投資重心開始轉向印度，為台灣與印太地區國家合作帶來新契機。

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駐印度代表葛葆萱指出，台灣政府積極推動「新南向政策」，協助業者在海外多元化佈局，印度享有人口紅利，經濟成長受惠於強勁內需市場，是新南向政策重要夥伴國。

他表示，駐印度代表處透過台印度CEO圓桌會議及台印產業鏈結高峰論壇等機制促進雙邊企業加強交流，協助台灣業者深耕印度市場，多元化擴展海外市場，以印度廣大的內需市場作為擴展全球經貿網絡的基礎。（編輯：高照芬）1111104