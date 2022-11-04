總體經濟持續存在不確定性 新唐：保守管理庫存

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（中央社記者張建中新竹4日電）新唐預期總體經濟及大環境的不確定性將持續存在，個人電腦和消費產品的庫存問題也將持續，將以保守方式進行庫存管理。

新唐下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果。受電腦市場需求疲軟影響，新唐第3季營收降至新台幣104億元，季減約7%，稅後淨利9.45億元，季減30%，每股純益2.25元。

新唐指出，總體經濟及大環境的不確定性持續存在，預期個人電腦和消費產品將持續調整庫存，車用產品隨著供應鏈問題改善，需求相對穩健。除不斷優化產品組合和擴大銷售區域外，新唐將以保守方式進行庫存管理。

至於各產品線狀況，新唐表示，用於儀錶板及汽車擴增實境抬頭顯示器的新型人機介面系列產品已進入設計定案（tape out）階段。低導通電阻的CSP金氧半場效電晶體（MOSFET）導入2023年新款手機及穿戴裝置快充使用。

在電腦領域，新唐指出，與微軟合作開發代號為Hydra的新伺服器遠端管理晶片（BMC）產品，具有更強的硬體安全功能。（編輯：林興盟）1111104