世華土耳其分會交接 新會長夏繡鳳傳承女力互挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）世華土耳其分會今天舉行會長交接典禮，夏繡鳳從創會會長周如意手中接下新會長職務，強調世華互助情誼。本屆華冠獎得主馮芷玲致詞時將會長比喻為風箏龍骨領導方向，在成員支持協助下，風箏才能高飛。

世界華人工商婦女企管協會土耳其分會今天於伊斯坦堡舉行會長交接典禮，會長周如意致詞時回憶創會初衷，自己曾在其他分會活動感受到世華姐妹綻放的熱情及活力，盼能將如此精神帶到土耳其，世華土耳其分會於焉誕生。

「土耳其是戰略位置重要、僑胞人數卻很少的國家，但是我們婦女在這個地方扮演重要角色，也撐起半邊天」，周如意說道。她期待會務蒸蒸日上，也希望更多新血投入，共同發揮潛力，貢獻才能，「這也是我最喜愛世華的部分」。

夏繡鳳則提到過去世華活動帶給她的啟發與動力，過來人分享創業艱辛尤其令她感動。她今年創業以來一路順利，如果沒有世華成員相挺，就沒有現在的她。

世華總會長莊住維視訊與會，並細數周如意於一年內，舉辦精彩又豐富的系列活動，包括投入敘利亞難民教育，今年3度入波蘭提供烏克蘭難民物資，另也舉辦經貿工業論壇及線上會議。莊住維指出，新任會長夏繡鳳已規劃邀請土耳其商界人士分享經驗或擔任顧問，相信在她的任期，土耳其分會將展現新風貌。

馮芷玲深耕土耳其大理石業多年，今年獲頒世華第9屆全球十大傑出華商婦女華冠獎，她今天出席分享感言指出，一般商會場合，大家寒暄時多問彼此從事產業，在世華，開口打招呼的第一句話卻是「需要我幫什麼忙嗎？」如此的互助情誼，及世華姐妹縱橫商場多年有成，卻毫無架子，讓她印象深刻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她也打趣說道，「就像我先生講的，你們真是女力崛起，我們女人做事情挺得起胸，彎得下腰」。不過，土耳其分會要進步，仍有許多學習之處，希望在新任會長領導下，分會更能嘉惠成員。

馮芷玲表示，會長畢竟不是出生就是當會長的命，多是一路跌撞，吸取別人經驗才撐起一片天。會長如風箏龍骨主導方向，但是風箏若要飛高飛遠，還需要他人支持，盼有經驗的姐妹幫助新會長，她也將盡一己之力予以協助，一起在政經位置重要性高的土耳其發揮長處，提高分會能見度。（編輯：林憬屏）1111106