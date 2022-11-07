中國疫情波及iPhone供貨 蘋果業績埋變數

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）中國嚴加防範COVID-19，鴻海旗下富士康鄭州廠在疫情影響下人力吃緊。蘋果公司今天警告iPhone 14高階機種出貨將減少，為向來受矚目的消費旺季業績埋下變數。

中國如何擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零防疫政策備受關注之際，富士康位於河南省鄭州市的廠區過去幾週疫情升溫，2日展開7天「全域靜態管理」。鴻海表示，集團屬於區域內確定的重點企業，生產不受影響。

但蘋果公司（Apple）新聞稿寫道，iPhone 14 Pro及Pro Max位於鄭州的主要組裝廠區暫時受防疫限制影響，產能大幅降低。蘋果秉持COVID-19大流行以來原則，將供應鏈員工健康與安全置於首位。

蘋果表示，iPhone 14 Pro及Pro Max需求旺盛，如今出貨將低於蘋果先前預期，顧客收到產品的等候時間將拉長。蘋果正與供應商密切合作，確保所有員工健康與安全之餘讓生產恢復正常水準。

市場調研機構估計，正常情況下，富士康鄭州廠生產逾80%的iPhone 14入門款及85%的高階Pro機種。

這座雇用數十萬名員工的廠區傳出疫情後採取閉環管理，仍接二連三出現COVID-19病例。大批員工不滿疫情管理或害怕染疫而離廠，甚至徒步返鄉，園區內狀況近期成為外界關注焦點。

COVID-19大流行逾兩年半來，蘋果大致熬過供應鏈亂局，iPhone及無線耳機AirPods等產品熱銷，包含影音串流的服務事業蒸蒸日上。這家矽谷巨擘頻頻繳出優於市場預期的財報，股價水漲船高，公司市值一度逼近3兆美元，今年雖略微回檔，景況仍比其他受景氣降溫拖累的科技大廠理想。

蘋果10月下旬公布，上季營收創歷史同期最高紀錄，並預期本季營收繼續成長，在微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon.com）財報出爐後股價紛紛跌跤時成為異數。

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本季是蘋果2023會計年度首季，涵蓋從感恩節到耶誕節的傳統消費旺季，也是iPhone 14發表後首個完整的一季。iPhone 14高階機種出貨因疫情受阻是否波及蘋果業績，值得關注。

蘋果4日股價下跌0.2%，收在138.38美元；年初以來跌幅22%，與美股標準普爾500指數同期跌幅相去不遠，是聯邦準備理事會（Fed）為壓制通貨膨脹而積極緊縮貨幣政策下表現相對好的科技權值股之一。（編輯：馮昭）1111107