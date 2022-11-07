亞灣新創園慶週年 辦競賽邀企業為綠色科技解題

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經濟部在高雄打造「亞灣新創園」營運將滿1週年，7日以「航向未來、新創發光」為主題舉辦週年慶活動，經濟部政務次長陳正祺（右3）、高雄市副市長羅達生（左3）出席。中央社記者曾以寧攝 111年11月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）亞灣新創園營運將滿1年，舉辦新創獎勵競賽，由台積電、日月光等大廠出綠色科技、淨零碳排相關題目，邀新創企業解題，今天舉辦園區週年慶，並頒獎給17家獲獎新創企業。

經濟部在高雄打造「亞灣新創園」營運將滿1週年，今天以「航向未來、新創發光」為主題舉辦週年慶活動，併同「綠色科技新創獎勵競賽」頒獎典禮及新創展示活動，經濟部政務次長陳正祺、高雄市副市長羅達生分別代表經濟部與高雄市政府出席。

陳正祺致詞表示，亞灣新創園自去年12月開幕，打造南台灣新創聚落，串聯國內外資源與創新能量，聚焦5G、AloT、數位內容、智慧港灣等領域，匯集42家新創及7家國際加速器進駐，共協助新創增加商機與投資近新台幣8億元，也參加智慧城市展等大型展會，積極協助新創企業拓展商機及鏈結市場，成果斐然。

陳正祺說明，為了呼應全球ESG趨勢，今年首度舉辦「綠色科技新創獎勵競賽」，以綠色科技、淨零碳排為主題，號召國內大廠及國營事業如台積電、日月光、台達電、中油、台電、港務公司等單位出題，徵選優秀新創企業解題，盼「大手牽小手一起找到出海口」。

羅達生說，亞灣新創園位於5G AIoT創新園區內，能在短期內成功，是因為包含智慧設施等配套完善，如有全國唯一專頻專網，提供國內外體感遊戲、電競等大廠在室內外進行實證；且高雄是工業城市，因此也結合在地中油、中鋼、台電、港務公司4大龍頭帶領傳統產業走向淨零碳排，啟動不少實證計畫。

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經濟部資料指出，獲優勝獎的共有17家企業，分別完成低碳循環供應網絡最佳化、資源循環智能平台、工廠智慧節能解決方案、可抽換式電池創新營運模式、港區水域油汙偵測與辨識、建物營運碳排盤查系統、工廠廢水排放PH/COD預測系統、廢土異常影像物件偵測系統等題目，獲獎企業最高可獲得100萬元。

經濟部表示，新創是台灣產業升級及數位轉型重要的動能，將持續以亞灣新創園為基地，深耕南台灣新創生態系，扣合企業參與新創（CSE）模式及企業數位與綠色轉型雙需求，促成新創與在地企業、國際大廠實證合作驗證新創產品及服務，將新創企業帶入日本、東南亞等鄰近市場，從南方出發，在國際發光。（編輯：黃世雅）1111107