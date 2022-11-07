投資人看好美中經濟利多 亞股收紅

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（中央社香港7日綜合外電報導）儘管中國重申堅守不利經濟的防疫清零政策，投資人仍看好這項措施將鬆綁，加上美國上週公布的就業報告緩和市場對經濟的疑慮，激勵美國股市勁揚，亞洲股市今天再在港股領漲下收紅。

中國國務院5日召開記者會，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，強調堅持「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針不動搖。這意味無論群聚案例規模，都會維持嚴厲封控和嚴格的隔離與採檢措施。

儘管官方立場如此，荷蘭國際批發銀行（ING Wholesale Banking）大中華首席經濟學家彭藹嬈告訴法新社，「市場仍懷抱希望」，看好北京在幾個月內放寬防疫限令。

彭藹嬈並指出，中國繼續讓大型活動舉辦，例如現正在上海舉行的第5屆中國國際進口博覽會，也被投資人視為北京在試水溫，看看染疫和病歿人數是否會大幅增加。

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另一方面，4日出爐的美國10月就業報告顯示，就業情況維持強健，薪資也繼續上升。這使得投資人期待，儘管美國聯邦準備理事會（Fed）為了平抑物價漲勢而積極升息，全球最大經濟體美國可望只會軟著陸。美股3大指數4日收盤應聲上揚約1.3%。

這股漲勢延續到今天亞洲股市。香港股市繼前一個交易日收盤大漲逾5%，今天再收高2.7%。東京股市收盤也勁揚1.2%，上海股市收漲0.2%，首爾股市收高1.0%，台北股市收漲1.5%，雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市同樣都收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111107