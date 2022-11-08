國產前3季每股賺2.94元 創同期新高

（中央社記者賴言曦台北8日電）國產建材實業今天表示，今年前3季合併稅後淨利約新台幣35.37億元、年增66.45%，前3季每股稅後盈餘（EPS）2.94元、年增68%；獲利與EPS雙創史上同期最佳紀錄。

10月營收方面，國產實業指出，受惠產業進入旺季，營運達成率逾100%，推升今年10月營收至19.55億元、月增11.65%、年增1.88%；其中與混凝土相關本業，10月國內銷售金額達14.81億元，為歷史前10高紀錄。

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國產實業透過新聞稿表示，因應科技業建廠及台商回流設廠需求，除了全台科學園區不斷擴大規模，經濟部也主動規劃產業園區，國產實業擁有業界最多混凝土廠，全台可就各個區域、以3到5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，滿足科技業建廠及指標建案需求，以推動營收。

展望後市，國產實業指出，除了混凝土事業營運站在高點，集團在全台擁有45.7萬坪的資產，資產活化也是集團營運的主要優勢，例如位於南港的大型開發案，即將在11月22日舉辦動土典禮，潛在開發利益龐大，不僅可為集團創造最優化的競爭優勢，預估將推動集團未來營收持續創高。（編輯：張均懋）1111108