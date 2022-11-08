發展前景夯 台灣電電公會訪南印度尋商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）與中華民國台灣印度經貿協會（TIBA）聯合籌組的「2022年印度ICT市場商機暨投資環境考察團」，7日抵達清奈（Chennai）展開南印度訪問行程。（駐清奈辦事處提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里8日專電）台灣電電公會等籌組的「2022年印度ICT市場商機暨投資環境考察團」正在南印度參訪考察，盼更明確認識這片區域的投資、生產條件與環境，尋求將來可能合作的模式與方向。

考察團是由台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）與中華民國台灣印度經貿協會（TIBA）聯合籌組，在電電公會理事長李詩欽及台印經貿協會理事長歐晉德帶領下，昨天抵達清奈（Chennai），中華民國駐清奈辦事處處長王北平設宴歡迎。

王北平分析，清奈是印度汽車製造業重鎮，素有「印度底特律」之稱，而鄰近以資訊業見長的班加羅爾（Bangalore）則號稱「印度矽谷」，完整的產業聚落環境下，電動車勢必以南印度為生產中心，台灣電子電機產業可成為印度電動車產業鏈重要的一環。

他同時介紹台灣產業聚落的概念，說明印度當地風土、宗教文化、語言習慣具有獨特性，指出台灣廠商來此投資應有相當的認識及長遠的規劃。

王北平說，台灣業者多屬中小型規模，建議抱團凝聚形成集結力量，以台灣產業聚落的方式，分工合作，且與駐處保持密切連繫，如此不僅能夠保護台商自身權益，也能向印方爭取更多有利台商的措施。

近年來，中美貿易戰加速催化全球產業供應鏈重整，印度今年已趕上英國，成為世界第5大經濟體；外界預估在10年內有望成為全球第3大經濟體，並為未來世界工廠的所在地。

另外，後疫情時代來臨，加上越南人工成本不斷提升，許多台灣廠商已陸續造訪南印度，了解當地投資環境，初步預估明年南印度將增加至少15間工廠，創造近20萬人的就業機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

電電公會參訪團稍早前與經濟部次長陳正祺一同在印度首都德里參加了產業鏈結高峰論壇及其他會議，此次南下行程也受到南印度各省省政府的高度關注。

參訪團此行將與坦米爾那都（Tamil Nadu）、卡納塔卡（Karnataka）、泰倫加納（Telangana）、安德拉（Andhra Pradesh）等省經貿官員會談，並參觀多座城鎮的台灣及印度生產工廠，預計12日晚間搭機返台。（編輯：馮昭）1111108