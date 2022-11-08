京站全年營收拚增2成 2025年擬新增2據點

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京站總經理柯愫吟（中）預估，今年週年慶檔期受到解封商機帶動，業績可較去年成長5到6%。中央社記者江明晏攝 111年11月8日

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（中央社記者江明晏台北8日電）疫情常態化，百貨商場人流回籠，京站今天宣布週年慶起跑，看好今年業績目標成長5%到6%，全年營收力拚年增2成，京站也預計在2025年後於桃園、高雄開出新據點。

疫情日趨常態化，百貨商場人潮回流，京站今天宣布16日起週年慶起跑，全館滿新台幣3800元送600元，搭配台灣Pay總回饋率提高至26%，為史上最高的回饋額度。

京站總經理柯愫吟今天受訪時指出，今年上半年百貨業受到本土疫情干擾很大，下半年人流開始回籠，6、7月營收年增高達逾200%，看好即將進入每年最旺的週年慶檔期，業績有望進一步拉高，但去年基期因振興券挹注墊高，預估今年週年慶檔期可較去年成長5到6%。

京站也觀察，目前還沒有感受到通膨導致太高的漲價、壓抑消費需求，仍看好疫後商機；法人預估，京站全年營收可較去年成長2成。

針對國境解封，柯愫吟表示，京站觀光客占比本來就不高，因此解封後，還是以內需搶攻為主，而目前出國人潮還不多，預估還不會出現消費轉移到海外的問題。

柯愫吟指出，未來京站會持續據點、擴大營收，朝上市櫃目標邁進，目前「委託管理顧問」業務，接獲竹北龍享廣場的委託管理案，預計於今年12月開幕。

京站也預計參與「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都更案，將規劃萬坪規模商場，預計2025年開出新據點。

而在桃園，京站預計向龍遠集團於桃園藝文特區承租土地經營商場，開幕時間預計落在2025年後；同時京站持續在台中尋覓地點規劃開新據點。（編輯：郭無患）1111108