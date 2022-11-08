更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

直播／月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

直播／月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

京站全年營收拚增2成 2025年擬新增2據點

2022/11/8 15:10（11/8 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
京站總經理柯愫吟（中）預估，今年週年慶檔期受到解封商機帶動，業績可較去年成長5到6%。中央社記者江明晏攝 111年11月8日
京站總經理柯愫吟（中）預估，今年週年慶檔期受到解封商機帶動，業績可較去年成長5到6%。中央社記者江明晏攝 111年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）疫情常態化，百貨商場人流回籠，京站今天宣布週年慶起跑，看好今年業績目標成長5%到6%，全年營收力拚年增2成，京站也預計在2025年後於桃園、高雄開出新據點。

疫情日趨常態化，百貨商場人潮回流，京站今天宣布16日起週年慶起跑，全館滿新台幣3800元送600元，搭配台灣Pay總回饋率提高至26%，為史上最高的回饋額度。

京站總經理柯愫吟今天受訪時指出，今年上半年百貨業受到本土疫情干擾很大，下半年人流開始回籠，6、7月營收年增高達逾200%，看好即將進入每年最旺的週年慶檔期，業績有望進一步拉高，但去年基期因振興券挹注墊高，預估今年週年慶檔期可較去年成長5到6%。

京站也觀察，目前還沒有感受到通膨導致太高的漲價、壓抑消費需求，仍看好疫後商機；法人預估，京站全年營收可較去年成長2成。

針對國境解封，柯愫吟表示，京站觀光客占比本來就不高，因此解封後，還是以內需搶攻為主，而目前出國人潮還不多，預估還不會出現消費轉移到海外的問題。

柯愫吟指出，未來京站會持續據點、擴大營收，朝上市櫃目標邁進，目前「委託管理顧問」業務，接獲竹北龍享廣場的委託管理案，預計於今年12月開幕。

京站也預計參與「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都更案，將規劃萬坪規模商場，預計2025年開出新據點。

而在桃園，京站預計向龍遠集團於桃園藝文特區承租土地經營商場，開幕時間預計落在2025年後；同時京站持續在台中尋覓地點規劃開新據點。（編輯：郭無患）1111108

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族