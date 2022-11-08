南寶前10月營收182億元 提前改寫全年最佳紀錄

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（中央社記者潘智義台北8日電）南寶樹脂今天公布10月合併營收新台幣18.64億元，年增25.8%；1月至10月累計營收182.91億元，較去年同期成長25.4%，並已超越歷年全年營收。

南寶發布新聞稿指出，雖然運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，但去年受越南疫情影響基期低，因此年成長幅度仍大。

南寶表示，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能仍最強，第4季起需求將逐漸回歸正常水準。至於其他消費產品、工業與科技產業用接著劑，雖目前全球消費市場及經濟活動放緩，但透過耕耘新產品與應用，下半年仍期待持續成長。

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不過，南寶指出，區域市場表現各異，各產業差異也較大，如科技產業明顯轉趨保守；南寶將持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦電子、軟性包裝材料等市場。

另外，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和；在化學品管理方面，目標在2030年減少50%的高關注化學品項及使用量，並積極找尋其他原料替代方案，如無甲醛、無壬基酚、無硼酸等配方設計。（編輯：楊蘭軒）1111108