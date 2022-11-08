胡連前3季每股賺7.74元年增38% 全年挑戰1股本

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）汽車端子廠胡連第3季受惠業外一次性認列及匯兌收益挹注，單季每股盈餘（EPS）衝上4.62元歷史新高紀錄，季增達342%；累計前3季EPS 7.74元，年增38%；第4季營收再拚歷史新高，全年獲利有機會挑戰1個股本。

胡連公布2022年第3季稅後純益4.60億元，季增342%，創單季新高，單季毛利率30.38%，優於第2季的27.8%。第3季每股純益4.62元，相較第2季的1.05元，大幅翻了超過3倍，也較去年同期的1.73元年增167%。

胡連累計2022年前3季稅後純益7.71億元，年增38%；前3季每股純益7.74元，超越去年同期每股純益5.60元，法人看好第4季進入產業旺季，今年將挑戰賺1個股本以上。

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胡連今天同步公布10月營收衝上6.72億元，連續5個月創歷史新高，月增4.5%，年增43.89%。今年前10個月營收52.04億元，年增31.68%，創同期新高。

展望第4季，胡連表示，第4季為產業傳統旺季，應可維持前3季的成長動能，單季營收持續挑戰歷史新高，觀察目前訂單，主要成長動能來自中國市場，將一路旺到農曆年前；毛利率則有望隨著原物料成本下滑進一步向上提升。（編輯：楊蘭軒）1111108