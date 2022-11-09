光陽米蘭車展秀電動速克達新車 搶攻歐洲市場

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）米蘭車展登場，KYMCO光陽工業宣布與擁有「摩托車界藝術品」之稱的MV Agusta 合作，在光陽Ionex的架構上推出電動速克達，並宣告將於2023年底將Ionex車款帶到歐洲境內12個國家地區，搶攻歐洲市場。

光陽董事長柯勝峰表示，電動汽車有望成為未來10年最具爆炸性的全球轉型產業，KYMCO推出滿足消費者對下世代電動摩托車的需求，迎接電動時代的來臨。

在此次EICMA米蘭車展上，光陽推出2款二輪電動車SuperNEX和RevoNEX。同時宣布與義大利車廠MV Agusta推動的開放式電動車解決方案平台合作，預計藉由光陽旗下Ionex車能網推動零碳排放的城市交通解決方案。

雙方合作中，將以Ionex S7為基礎打造名為AMPELIO的車款，AMPELIO電動速克達由Maksim Ponomarev設計師打造，座椅採用小巧的風格，為復古與現代化並存的獨特車款，包括經典的圓燈造型搭配裸把設計。

動力部分則透過2顆1.7kWh容量的Ionex電池驅動，一樣提供可抽換或充電使用版本，馬達峰值動力最高可輸出7.2kW功率，續航里程來到85公里，全車重量約為121公斤。

光陽宣布將於2023年底進軍歐洲市場，預計在英國、法國、義大利、瑞典、芬蘭、挪威、丹麥、比利時、盧森堡、波蘭、克羅埃西亞、蒙特內哥羅等12個國家銷售。（編輯：張均懋）1111109