台英經貿對話簽MOU 鼓勵產業科研合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北9日電）第25屆台英經貿對話今天在台北召開，經濟部說明，台英雙方在會中交流科技、經濟韌性及供應鏈合作等7項議題，並由經濟部技術處與英國創新局簽署「台英創新研究發展合作備忘錄（MOU）」，鼓勵台英產業進行科研合作。

經濟部國際貿易局發布新聞稿指出，「第25屆台英經貿對話會議」今天在台北實體召開，會議由經濟部次長陳正祺、英國國際貿易部副部長韓斯（Greg Hands）共同主持。

陳正祺在會中表示，這次會後簽署的「台英創新研究發展MOU」，將成為我方技術處與英國創新局推動共同補助機制的基礎，鼓勵台英產業進行科研合作。

韓斯表示，簽署此MOU將加強台英技術創新合作夥伴關係，英方也承諾在2025年3月前提供500萬英鎊資金，促進雙邊科研合作計畫。

貿易局說明，台英雙方在會中就農業、能源、醫藥、金融服務、商業及人才鏈結、科技、經濟韌性及供應鏈合作等廣泛議題深入交流，今年也額外新增5G、電動車、半導體等供應鏈合作討論。

在5G部分，貿易局說明，台灣成功推動開放驗測平台，與英國「智慧無線接取網路開放式網路創新中心」（SONIC）合作；英方期待與台灣在供應鏈多樣化策略與技術研發，有更緊密的交流及合作。

在電動車部分，台灣向英方介紹台灣的電動車供應鏈發展概況及ICT產業優勢，英方則表示將積極推動電動車技術研發合作，並吸引更多台商投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在半導體部分，英國數位、文化、媒體暨體育部說明英國半導體發展策略，並針對半導體產業發展、合作進行交流，我方工研院電光系統所也將與英國化合物半導體應用創新中心（CSA），進行化合物半導體研發合作。

貿易局說明，據財政部關務署統計，英國為台灣在歐洲第3大貿易夥伴，今年前9月雙方貿易額達50.3億美元，年增7.9%；在投資方面，至今年9月，台商在英投資約32.7億美元，英商對台投資金額約114.1億美元，為歐洲國家對台投資第2高，僅次於荷蘭。（編輯：蘇志宗）1111109