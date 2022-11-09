南寶前3季獲利超越歷年全年水準 每股賺11.84元

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（中央社記者潘智義台北9日電）南寶樹脂今天公告第3季財報，前3季營收、獲利、每股盈餘（EPS）皆創上市以來新高。南寶前3季歸屬母公司淨利新台幣14.27億元，年增94.5%，並已超越歷年全年表現，每股盈餘11.84元。

南寶發布新聞稿指出，第3季營業利益率為9.1%，較第2季提升1.6個百分點，自去年第4季以來逐季回升。展望今年，南寶營收和獲利可望雙創歷史新高。

南寶統計，第3季合併營收為58.67億元，年增39.4%、季增4.6%，為單季歷史新高。

南寶指出，由於運動品牌客戶持續回補庫存，加上去年受越南疫情影響基期低，因此年成長幅度較大，第3季接著劑，包括鞋材接著劑與特殊接著劑業務年增47.3%，占第3季營收比重74%，建材與塗料業務第3季則年增19.5%，占營收比重23%。

南寶指出，今年第3季毛利率為24.3%，由於與客戶溝通成本壓力與調整產品價格有時間差，效應持續逐步反映，第3季毛利率較第2季回升1.4個百分點，自去年第4季落底以來逐季回升。

南寶第3季營業利益為5.33億元，較去年同期成長219.6%；第3季歸屬母公司淨利3.71億元，年增219.1%，每股盈餘3.08元，年增220.8%。

南寶說明，今年營收將創歷史新高，今年前10月累計營收182.91億元，已超越歷年全年營收。其中，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，將帶動今年全年營收成長。（編輯：楊蘭軒）1111109