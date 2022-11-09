市場需求疲軟 陽明海運10月營收年減29.19%

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（中央社記者賴言曦台北9日電）陽明海運表示，由於10月份市場需求疲軟，導致運價持續下跌，陽明10月營收新台幣239.90億元、月減14.24%、年減29.19%。

針對航運市場供需概況，陽明今天透過新聞稿指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年預估供給成長4.5%、需求成長0.9%；2023年預估供給成長8.1%、需求則成長2.7%。

市場運價方面，陽明表示，截至10月28日，上海出口集裝箱運價指數當週數據為1698、月減12%，主要東西向航線運價仍低迷，但跌幅收斂。

西北歐線運價為每TEU（20呎櫃）2102美元，月減29%；地中海線運價每TEU為2344美元，月減22%。美西線運價每FEU（40呎櫃）1902美元，月減21%；美東線每FEU為 5318美元，月減14%。

市場概況部分，陽明表示，雖然消費者因應年底購物季來臨持續支出，但企業與零售商由於庫存充足，且預期全球高通膨導致消費成長動能疲軟，因此對商品的需求正在減緩。

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陽明提到，部分港口碼頭作業持續受到通膨勞資問題所引發的罷工行動影響，美西碼頭與鐵路勞資談判進度仍膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性。

展望後市，陽明表示，雖然能源及通膨危機使各國經濟與消費需求持續走弱，中國的嚴格封控措施使經濟走向趨緩，全球經濟成長動能面臨挑戰，不過航商會以最適運能滿足市場需求，並致力於恢復船期穩定，密切關注後續海運市況發展走勢。（編輯：蘇志宗）1111109