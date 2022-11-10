台達電：2030年營收估360億美元 拚電動車領域市佔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台南10日電）台達電創辦人鄭崇華今天表示，目前台達電年營收規模接近130億美元，預期2030年可望達到360億美元規模。台達電在電動車領域市占率不到7%至8%，2030年市占率可望超過15%。

鄭崇華今天出席第二屆成電論壇，他說，電動車產業對人類社會影響很大，由消費者主動自發性購買並要求政府建置充電等基礎設施的第三發展階段可望很快來臨。

鄭崇華表示，台達電8個事業群中有5個事業群是與電動車有關，包括零組件、資通訊基礎設施、能源基礎設施及汽車電子等。

他說，台達電與許多車廠合作純電動車款，力助電動車更加普及，全球前20大車廠有15廠與台達電有業務往來合作；台達電提供包括充電基礎設施、車載直流電轉換器、車用馬達驅動器控制系統等一站式服務。

台達電目前年營收規模接近130億美元，鄭崇華說，預期2030年可望達到360億美元，台達電在電動車領域市占率還不到7%至8%，預期2030年市占率可望超過15%，將有很大成長空間。

他指出，台達電將把過去累積的電力電子技術及經驗應用到電動車領域，此外，在品質要求、回應速度、產品交貨和成本管控也將符合客戶需求。

鄭崇華說，電動車潮流興起，預期未來會越來越競爭，不過，希望產業界能夠一同投入，搭起成長潮流，讓產業成為全球市場主要參與者。（編輯：郭無患）1111110