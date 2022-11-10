電子不振航運抗跌 台股跌135點守住13500點關卡
2022/11/10 13:51（11/10 14:28 更新）
台股10日指數終場下跌135.05點，收在13503.76點，跌幅0.99%，成交值新台幣1908.52億元。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴言曦台北10日電）美國10月消費者物價指數（CPI）數據將於今晚揭曉，台股今天走勢不振，終場跌幅收斂，13500點整數關卡失而復得。盤面上，台積電等大型電子股走弱，航運股則甩開市場雜音，成為今天表現相對抗跌的族群。
台股結束連日漲勢，今天拉回整理，盤中最低一度至13463.85點，尾盤跌幅收斂，指數終場收在13503.76點，下挫135.05點，跌幅0.99%，成交值新台幣1908.52億元。
擴廠動向備受外界關注的台積電，今天股價賣壓湧現，終場下跌9.5元，收在407.5元，跌幅2.28%。另外，群創、友達表現疲弱，終場雙雙下挫超過3%。
聯發科、聯電表現相對抗跌，終場聯發科上漲10元，收在660元，漲幅1.54%；聯電小漲0.2元，以41.65元作收，漲幅0.48%。
今天相對抗跌的族群還有航運股，類股指數終場上漲0.53%。貨櫃三雄漲跌互見，萬海9日釋出看好農曆年前出貨需求的看法，股價終場強彈3.33%，收在74.4元。長榮終場上漲1.68%，陽明則收黑，下挫0.31%。
盤面上其他表現抗跌的族群，還有塑膠、電器電纜、營建等類股，終場漲幅分別為0.03%、0.36%及0.15%。（編輯：趙蔚蘭）1111110
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