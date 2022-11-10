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和碩第3季淨利季增近7成 每股盈餘1.97元

2022/11/10 14:37
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（中央社記者吳家豪台北10日電）iPhone代工廠和碩今天公布第3季財報，受惠於產品組合改善及業外收入挹注，歸屬母公司稅後淨利約新台幣52.65億元，季增69%，年增97.3%；每股盈餘1.97元。

和碩今年第3季合併營收約3528.67億元，季增24.4%，年增9.3%，主要因為資訊產品及通訊產品出貨需求較佳；營業利益76.32億元，季增16.5%，年增82.8%；業外收入12.39億元，季增4.2倍，年增95.1%。

獲利率方面，和碩今年第3季毛利率為4.6%，季減0.5個百分點，年增1個百分點；營業利益率為2.2%，季減0.1個百分點，年增0.9個百分點。

和碩發布新聞資料說明，受惠於出貨需求較好，今年第3季資訊產品及通訊產品營收分別季增4%及41%，消費性電子產品第3季營收與第2季持平。

與去年同期相比，和碩今年第3季消費性電子產品與通訊產品營收分別年增18%及8%；資訊產品受到終端需求較疲弱影響，第3季營收年減7%。（編輯：黃國倫）1111110

和碩
匯損6.31億元 和碩第2季淨利年減逾4成
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