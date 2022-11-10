台印度經貿合作 孟買台商會簽備忘錄強化交流

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孟買台商會會長曾小莉（右3）與身兼孟買世貿中心主席及印度工協理事長的卡蘭特里（Vijay Kalantri），9日在孟買簽署合作備忘錄，同意加強交流、共促經貿合作。（孟買台商會提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年11月10日

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（中央社記者林行健新德里10日專電）台印度工商界彼此認知經貿合作潛力龐大，孟買世界貿易中心（WTC）、全印度工業協會（AIAI）昨天與印度孟買台商會簽署合作備忘錄，強化雙方交流、共促經貿合作。

兩份備忘錄的簽約儀式都是在孟買世貿中心大樓舉行，由孟買台商會會長曾小莉與身兼孟買世貿中心主席及印度工協理事長的卡蘭特里（Vijay Kalantri）代表簽字。

正在印度訪問的中華民國全國工業總會（CNFI）及工業技術研究院（ITRI）人員，與多名旅印度台商在場觀禮。

根據孟買台商會與孟買世貿中心之間的備忘錄，雙方將協助促進台灣與印度之間的雙邊貿易、投資、技術轉移、共同投資以及其他經貿方面的合作。

另方面，孟買台商會與全印度工協透過備忘錄，同意加強在經貿資訊、商業合作提案、技術訓練以及綠色能源等領域的交流，並促成台印度商界組團互訪。

曾小莉轉述，卡蘭特里在簽約儀式表示，印度經濟未來10年間料可快速成長，台商應把握大好機會，這次雙方簽署MOU，就是為了加強印商與台商的合作交流關係，同時建立平台跟機會。

簽約儀式後，卡蘭特里與台商交換意見，瞭解台商在印度的需求，並鼓勵台商加強與印度的合作。

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同日，孟買台商會、全國工業總會也與孟買商人協會（Indian Merchants Chamber, IMC）在IMC 大樓共同舉辦綠色供應鏈及應用座談會，聚焦廢水處理、碳排放監控及鋰電池發展，雙方近70人出席，駐印度代表處經濟組組長陳郁淇擔任貴賓。

孟買台商會於孟買商人協會於2017年簽署備忘錄，辦過多場活動。曾小莉說，台商前進印度，與當地商會的交流及增進友誼至關重要，除了能對台商帶來更多資源，更能成為台商在印發展的重要夥伴。（編輯：黃自強）1111110

中華民國全國工業總會、孟買台商會9日與孟買商人協會（IMC）9日在孟買舉辦綠色供應鏈及應用座談會，聚焦廢水處理、碳排放監控及鋰電池發展。（孟買台商會提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年11月10日