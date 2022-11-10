電商疫情紅利衰退 東森購物10月獲利減
2022/11/10 20:08
（中央社記者江明晏台北10日電）疫情逐步解封，民眾恢復正常生活型態，東森國際旗下轉投資東森購物網10月稅前淨利年減30.9%，但仍看好電商傳統旺季，今年持續衝高獲利。
東森國際旗下轉投資東森購物網今天公布10月合併營收（含草莓網）為新台幣19.16億元，月增2.8%，年減14.6%，稅前淨利1.29億元，月減1.8%，年減30.9%，每股盈餘（EPS）0.96元。
累計前10月合併營收為217.2億元，年減5.7%，累計合併稅前淨利16.05億元，年減6.8%，每股盈餘 12.81 元，較去年2021年同期EPS 14.13元，減少1.33元。
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東森購物網今天表示，第4季為電商傳統旺季，但月營收成長幅度縮減，主要因疫情逐步解封，民眾恢復正常生活型態，線上購買轉回零售市場，另外，跨境電商草莓網持續受美元升值影響，加上下半年全球經濟衰退，通膨壓力增加，都使得消費者購買意願降低。
儘管少了「疫情紅利」，東森購物網表示，今年業績照既定目標達成，看好第4季電商傳統旺季，今年東森購物網仍以持續衝高獲利為目標。（編輯：林興盟）1111110
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