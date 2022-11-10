奇景第4季營收看增8% 平板AMOLED兩大需求驅動成長

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（中央社記者張建中新竹10日電）面板驅動IC廠奇景光電第4季營收可望止跌回升，預期將季增4%至8%；車用TDDI、平板電腦面板及AMOLED驅動IC業績可望成長逾1成是主要動能。

奇景光電表示，因經濟不景氣，客戶持續嚴格管控庫存，資訊產品將延續下滑趨勢，預期第4季筆記型電腦和監視器相關大尺寸面板驅動IC銷售恐將較第3季再衰退，不過電視面板價格有穩定跡象，客戶開始回補主流機種庫存，第4季電視面板驅動IC可望回升個位數百分比。

至於車用面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI），奇景光電指出，隨著客戶開始回補庫存，預期第4季車用TDDI業績可望成長逾1成。

奇景光電表示，受惠客戶補貨，第4季平板電腦面板驅動IC業績可望成長逾1成；主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC在與中國及韓國面板廠持續合作開發各種應用下，第4季業績也可望成長超過1成。

奇景預期，第4季總營收可望季增4%至8%，毛利率因產品可能跌價及高成本影響，恐自第3季的36.3%，進一步降到31.5%至33.5%之間。（編輯：潘羿菁）1111110