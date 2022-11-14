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路透：聯發科稱製造業擬漸向台灣以外供應鏈轉單

2022/11/14 13:56
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（中央社加州索諾馬谷13日綜合外電報導）聯發科執行長蔡力行週末告訴路透社，由於美中關係緊張，不少製造業者正在考慮將其部分供應鏈轉向台灣以外地區，但只會「漸進」而為。

蔡力行表示，部分大型設備製造商要求他們的晶片供應商擁有眾多來源，像是有來自台灣和美國的，也有來自德國或其他歐洲國家。他說：「我認為在這種情況下，若業務需要，我們勢必得為同一款晶片找尋多種來源。」

他說，這種情況已經發生，但規模不大。

聯發科11日在加州酒莊索諾馬谷（Sonoma Valley）主辦媒體和分析師活動，全力推展在美國的業務。蔡力行表示 ，目標是將業績增加3到4倍，但他未提出時間表。

蔡力行說，儘管聯發科最新進的智慧型手機晶片是委由台積電生產，但部分舊款機型所使用的晶片由格羅方德（GlobalFoundries）生產，今年稍早也宣布下單給英特爾。格羅方德在美國和新加坡等地皆有設廠。

蔡力行說，聯發科採用Intel 16製程技術，將用於生產智慧電視和Wi-Fi用晶片。「這對我們來說是很大的業務，所以這不是開玩笑的。而我每個月都會親自監督進度。」

蔡力行透露，2024年下半年起，委由英特爾代工的晶片將於英特爾在愛爾蘭的晶圓廠生產。

蔡力行表示，待台積電在亞利桑那州的工廠開始運轉時，聯發科也將在美國投片生產，但他也提醒，要晶片業完全脫離台灣這個全球最重要的先進晶片製造重鎮，是不切實際的想法。

「但那樣就夠了嗎？不，遠遠不夠。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111114

蔡力行
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