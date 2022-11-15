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國泰金提議離岸風電股權證券化 金管會：制度會亂掉

2022/11/15 22:37
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（中央社記者謝方娪台北15日電）國泰金拋出修法開放離岸風電股權證券化提議，金管會今天直言，不管是金融資產或不動產證券化，關鍵前提為證券化標的本身要提供穩定現金流，若修法將非穩定現金流也納入證券化標的，整套制度就亂掉，因此目前沒有規劃修正金融資產證券化條例。

為協助推動國家重大能源政策發展，國泰金控總經理李長庚建議修正金融資產證券化條例，納入離岸風電股權為證券化標的。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出，不管是金融資產證券化或不動產證券化，重要的前提都是證券化標的本身要能提供穩定現金流。

童政彰表示，以金融資產證券化條例為例，現行離岸風電售電契約取得的金錢債權可成為證券化標的，至於業者建議離岸風電股權納入證券化標的，「股權並無法保證會有穩定現金流，現在問題就在這裡」。

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童政彰說，金管會會和業者討論，針對業者建議開放的股權標的本身是否具有穩定現金流量、資產型態是否可納入金融資產證券化標的等各面向進行評估；不過以目前金管會初步了解，股權性標的是以配息為主，現金股利並非穩定現金流。

童政彰直言，走金融資產證券化，證券化標的一定要有穩定現金流，若修法讓非穩定現金流也可以成為證券化標的，這整套制度就亂掉了；金管會持開放態度，但若業者搬出來的標的是離岸風電的SPV（特殊目的公司）股權證券化，實務上想不出來這樣可以產生穩定現金流。（編輯：潘羿菁）1111115

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