美中角力衝擊產業供應鏈 中華徵信所提3解方

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（中央社記者蘇思云、鄭鴻達台北16日電）美中角力衝擊供應鏈風險，CRIF中華徵信所今天提出3解方，透過徵信技術協助掌握企業與商業夥伴曝險狀況，以企業「以大帶小」方式強化供應鏈，並積極開發亞洲市場合作夥伴避免影響獲利。

CRIF中華徵信所今天舉行「全球科技競逐產業新革命 由BI.AI打造綠色智造供應鏈」論壇，經濟部長王美花、群聯電子代理發言人呂國鼎、CRIF中華徵信所總經理郭曉薇、總編輯劉任都出席。

王美花致詞時指出，台灣3月推出淨零路徑圖，經濟部辦理很多企業減碳相關教育訓練，很多專家也到公司做輔導。例如，製造業可以改善既有製程，改變部分環節就可降低很多能耗，像是從材料的化學材質研發也能降低能耗與汙染，工研院也正在研發天然染色技術，企業也有運用回收材料做出鍵盤。

王美花表示，服務業也有改進措施，像是善用人工智慧（AI）技術縮短物流過程，調整既有商業模式等。目前減碳進程仍不足，因此迫切需要「以大帶小」模式，如台積電可以帶領供應鏈的上下游一起減碳。「減碳對於以出口為導向的台灣來說，是無法迴避的現實，不能不做」。

郭曉薇分析，台灣產業面臨新革命，近期隨著美中政治角力，衍生出美中貿易戰、美國晶片禁令等，對供應鏈形成挑戰，美中各自築起關稅壁壘逐漸形成「一個世界兩個標準」，台灣也面臨選邊站的考驗。

產業供應鏈面臨四大挑戰，郭曉薇指出，第一，俄烏戰爭推升通膨，讓油價居高不下；第二，供應鏈可能斷鏈，造成訂單減少；第三是匯率、利率風險難測，強勢美元造成亞洲貨幣壓力；第四是全球淨零碳排進度落後。

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不過，郭曉薇針對風險提出3大解方，例如，可以透過徵信技術協助掌握企業BI（Business Information）與商業夥伴曝險現況，避免踩到信貸地雷；第二是企業可以透過「以大帶小」方式強化供應鏈、落實ESG；第三，針對斷鏈積極開發亞洲市場合作夥伴，避免地緣衝突連帶獲利虧損。

因應未來「一個世界兩個標準」，劉任建議台灣做好5個準備。一是講求核心技術、本土投資與本土供應鏈的「3個台灣優先」，鞏固台灣產業優勢；二是中國供應鏈要做有序外移的準備；三是確保上游原料和關鍵零組件及製造設備的進口穩定；四是補強台灣戰略產業弱勢部分，提升自製率；五是找尋新市場以填補損失的中國市場。（編輯：楊蘭軒）1111116