金管會檢視國銀流動性覆蓋率 連2季跌破130%關卡

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會今天公布，本國銀行今年第2季平均流動性覆蓋率（LCR）正式跌破130%、降至126.53%，第3季雖稍微回升至127.27%，相比去年同期仍大減7.06個百分點。

為強化銀行短期流動性復原能力，金管會定期檢視國銀流動性覆蓋率（LCR）變化，要求銀行應確保持有足夠未受限制的合格高品質流動性資產，以因應壓力情境下30天內淨現金流出。

金管會今天公布2021年及2022年國銀平均流動性覆蓋率變化情形，去年首季國銀平均流動性覆蓋率為137.18%，第2、3季略為下滑，平均比率分別為134.89%及134.33%，第4季略回升至136.46%。

今年俄烏戰爭爆發、美國升息及全球通膨等變數衝擊全球金融市場，股債匯市均有動盪，今年首季國銀平均流動性覆蓋率驟降至132.71%，季減3.75個百分點；第2季再降至126.53%，失守130%關卡，第3季則稍微回升至127.27%。

外界關注，銀行平均流動性覆蓋率下降，是否意味銀行資金吃緊；金管會官員表示，會再了解原因，不過第3季銀行平均流動性覆蓋率，已較第2季略為回升。

國銀流動性覆蓋率（LCR）是指合格高品質流動性資產總額除以未來30個日曆日內的淨現金流出總額，金管會規定，國銀流動性覆蓋率不得低於100%。

另根據金管會統計，自去年首季至今年第2季為止，本國銀行平均資本適足率均在14%至15%區間浮動，今年首季銀行資本適足率為14.91%，第2季則降至14.22%，季減0.69個百分點。

今年至今，已有5家銀行啟動現金增資、合計規模169億元；另有盈餘轉增資19件，合計規模454億元；發行金融債券22件，合計規模2484億元。

啟動現金增資的5家銀行，分別為LINE Bank（連線銀行）現增75億元、遠東銀行現增48億元、新光銀行現增21億元、陽信銀行現增15億元、華泰銀行現增10億元，資金均已到位。（編輯：楊蘭軒）1111117